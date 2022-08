Aktie in diesem Artikel Richemont 119,20 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont anlässlich des geplanten Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Franken belassen. Trotz der komplexen Transaktion sei der Deal aus finanzieller Sicht und auch in puncto Marktstimmung sehr positiv für den Uhren- und Schmuckkonzern, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajx