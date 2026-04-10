DAX 23.804 +0,0%ESt50 5.926 +0,5%MSCI World 4.468 -0,1%Top 10 Crypto 9,0430 -2,9%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.786 +0,3%Euro 1,1693 +0,1%Öl 102,0 +8,3%Gold 4.727 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BASF BASF11 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Nike 866993
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus
Top News
RENK-Aktie im Plus: Rekord-Aufträge treffen auf Export-Blockaden und Leerverkäufer RENK-Aktie im Plus: Rekord-Aufträge treffen auf Export-Blockaden und Leerverkäufer
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
165,25 EUR -1,35 EUR -0,81 %
STU
166,25 EUR -0,05 EUR -0,03 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 97,22 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

08:01 Uhr
Richemont Hold
Aktie in diesem Artikel
Richemont
165,25 EUR -1,35 EUR -0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er noch für recht gut aufgestellt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
153,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:01 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
30.03.26 Richemont Buy UBS AG
25.03.26 Richemont Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Handel in Zürich: SMI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI am Nachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittag
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt am Mittag
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen