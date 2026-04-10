Richemont Aktie
Marktkap. 97,22 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er noch für recht gut aufgestellt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
153,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
183,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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