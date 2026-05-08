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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

08:11 Uhr
Richemont Hold
Aktie in diesem Artikel
Richemont
174,30 EUR 0,75 EUR 0,43%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
158,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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