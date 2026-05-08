Richemont Aktie
Marktkap. 101,56 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
158,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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