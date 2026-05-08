Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

08:11 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont