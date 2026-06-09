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Symbol CFRHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

08:21 Uhr
Richemont Hold
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Richemont
182,70 EUR 0,80 EUR 0,44%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont von 150 auf 155 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Bei Richemont geht das Kursziel auf Basis des durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) auf Sicht von zwei Jahren etwas nach oben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
155,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
169,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:21 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
26.05.26 Richemont Overweight Barclays Capital
25.05.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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