Richemont Aktie
Marktkap. 106,96 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 1,66%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont von 150 auf 155 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Bei Richemont geht das Kursziel auf Basis des durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) auf Sicht von zwei Jahren etwas nach oben./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
155,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
169,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
183,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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