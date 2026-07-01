Richemont Aktie
Marktkap. 116,69 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 155 auf 170 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern profitiere von der durch Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen weltweiten Vermögensbildung, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Unsicherheiten über die Dauer des KI-Booms, Ungewissheit über die Verwendung der wachsenden Barreserven und die bereits hohe Bewertung der Aktie bleibt der Experte aber an der Seitenlinie./rob/niw/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
170,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
196,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
195,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,89%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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