Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

14:01 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 155 auf 170 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern profitiere von der durch Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen weltweiten Vermögensbildung, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Unsicherheiten über die Dauer des KI-Booms, Ungewissheit über die Verwendung der wachsenden Barreserven und die bereits hohe Bewertung der Aktie bleibt der Experte aber an der Seitenlinie./rob/niw/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont