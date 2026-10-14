Richemont Aktie
Marktkap. 107,98 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
170,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
174,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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