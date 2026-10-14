Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

13:41 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont