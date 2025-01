Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

11:51 Uhr

Aktie in diesem Artikel Richemont 148,75 EUR -0,25 EUR -0,17% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont von 140 auf 150 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachrichten zur Konjunkturentwicklung würden auch 2025 den Luxussektor dominieren, schrieb Analyst Nick Anderson in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Die Auswirkungen von US-Importzöllen würden am Markt überschätzt, der Gegenwind in China dagegen unterschätzt. Eine defensive Aktienstrategie sei vor diesem Hintergrund entscheidend. Anderson favorisiert Titel von Unternehmen, die Marktanteile ausbauen - wie zum Beispiel Brunello Cucinelli, Hermes und LVMH. Der Genfer Konzern Richemont habe eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Luxusmarken mit nachhaltigem Wachstum, Marktanteilsgewinnen und besseren Margen als andere Unternehmen. Außerhalb dieses Bereichs sei Richemont aber weniger erfolgreich gewesen./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont