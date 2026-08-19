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Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

12:16 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
184,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
211,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:16 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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