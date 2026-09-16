Bernstein Research

Richemont Outperform

14:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Insgesamt bleibt Richemont sein Branchenfavorit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont