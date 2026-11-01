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Bernstein Research

Richemont Outperform

08:46 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
185,45 EUR 2,05 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 240 auf 215 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der massive Abschwung in Nahost bedeute keine Änderung der Marken-Dynamik des Luxuskonzerns, schrieb Luca Solca am Freitag nach der Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz. In allen anderen Regionen sei es weitgehend erwartungsgemäß gelaufen. Die Schweizer stünden weiter im starken Kostengegenwind./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
215,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
169,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 Richemont Outperform Bernstein Research
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