DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.769 -1,7%Top 10 Crypto 8,5650 -6,1%Nas 24.491 -2,6%Bitcoin 58.824 -0,6%Euro 1,1009 -0,2%Öl 92,38 -3,6%Gold 3.864 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
187,25 EUR +3,85 EUR +2,10 %
STU
173,95 CHF +4,50 CHF +2,66 %
SWX
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 107,87 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

RBC Capital Markets

Richemont Outperform

20:06 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
187,25 EUR 3,85 EUR 2,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
173,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
26,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
173,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

20:06 Richemont Outperform RBC Capital Markets
12:41 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 Richemont Buy Deutsche Bank AG
08:46 Richemont Outperform Bernstein Research
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

Finanzen.net Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester
Finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab
Finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen
Finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in Grün
Finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt
Finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Finanzen.net Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus
Finanzen.net Freundlicher Handel: SMI am Montagnachmittag im Plus
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.