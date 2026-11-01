Richemont Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 107,87 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
173,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
26,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
173,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
208,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|20:06
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|20:06
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|20:06
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets