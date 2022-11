Aktie in diesem Artikel Richemont 116,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Die Uhrenexporte aus der Schweiz seien im Oktober zurückgegangen, aber grundsätzlich weiter solide, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis