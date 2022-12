Aktie in diesem Artikel Richemont 119,65 EUR

0,55% Charts

News

Analysen

Richemont 119,65 EUR 0,55% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont anlässlich der Uhrenexport-Daten für November auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Das Wachstum der Schweizer Uhren-Ausfuhren habe sich im Vergleich zum Vormonat erheblich beschleunigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe das hochpreisige Segment, in dem Richemont großteils aktiv ist, fortgesetzt Stärke gezeigt./edh/ck