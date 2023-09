JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont vor den am 10. November erwarteten Halbjahreszahlen für 2023/24 von 185 auf 180 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini senkte ihre Prognosen für den Umsatz, das Ergebnis je Aktie und das operative Ergebnis (Ebit) für das im März endende Gesamtgeschäftsjahr 2023/24 des Luxusgüterherstellers. Sie verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die zunehmende Normalisierung der Nachfrage in den meisten Ländern, vor allem in Europa./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 00:15 / BST

