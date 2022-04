Aktie in diesem Artikel Rio Tinto plc 74,30 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Rohstoff- und Minenkonzerne von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5460 auf 7300 Pence angehoben. Er sei positiv gestimmt, schrieb Analyst Geydar Mamedov in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Branche dürfte im ersten Halbjahr Barmittelzuflüsse in Rekordhöhe erwirtschaften. Angesichts der weltweiten Angebotsknappheit bei vielen Metallen stehe der Sektor zudem vor einem mehrjährigen und noch nie dagewesenen Bullenzyklus im Metallbereich. Rio Tinto profitiere von den aktuell hohen Eisenerzpreisen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 05:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.