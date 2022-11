NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Analyst Geydar Mamedov passte die Bewertung des Bergbaukonzerns an die jüngsten Kupferpreisprognosen der Investmentbank an. Die Kupfernachfrage aus Chinas Immobiliensektor sei ebenso wie die der europäischen Industrie schwach, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx