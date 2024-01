Goldman Sachs Group Inc.

Rio Tinto Buy

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rio Tinto mit "Buy" und einem Kursziel von 7300 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Trotz bereinigter und renditestärkerer Portfolios sowie verbesserter Finanzergebnisse und Aktionärsrenditen seien die diversifizierten Bergbaukonzerne in den vergangenen Jahren mit sinkenden Bewertungsmultiplikatoren konfrontiert gewesen, schrieb Analyst Matt Greene in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit sich dies ändere, müssten die Unternehmen ihre Wachstumsstrategien besser formulieren und darlegen, wie sie diese angesichts einer Reihe von Herausforderungen in der Branche profitabel umsetzen können. Seine "Top Picks" im Sektor sind Rio Tinto und Glencore./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

