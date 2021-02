NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Rohstoffkonzerns im vergangenen Jahr sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sei das Zahlenwerk eindrucksvoll ausgefallen./mf/edh