Aktie in diesem Artikel Rio Tinto plc 71,30 EUR

1,57% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Rio Tinto plc 71,30 EUR 1,57% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Stimmung am Markt werde derzeit vor allem vom Russland/Ukraine-Konflikt bestimmt, aber China bleibe ein wichtiger Treiber der Rohstoffpreise, schrieb Analyst Oliver Grewcock in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Minenwerten. Zwar habe das Risiko eines Covid-19-Anstiegs in China die Stimmung getrübt, aber ihm zufolge hat die chinesische Wirtschaft das Potenzial, bei der Industrieproduktion positiv zu überraschen und die Preise für Basismetalle hochzutreiben. Unter den großen Bergbau-Konzernen zählt Rio Tinto zu seinen Favoriten./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.