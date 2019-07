FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der bevorstehenden Quartalsberichtsaison der Bergbaukonzerne dürften unter anderem deren Liquiditätsrückflüsse und Kapitalzuwächse im Anlegerfokus stehen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Rio Tinto erhöhte er seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2019 und 2020 um 20 beziehungsweise 18 Prozent in Reaktion auf steigende Eisenerzpreise. Sein "Top Pick" im Sektor ist weiterhin die Aktie von Anglo American./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.