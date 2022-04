NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 6700 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe angesichts gesunkener Eisenerz-Volumina ein schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Corona-bedingte Arbeitsausfälle und Anlaufschwierigkeiten an einer Förderstätte hätten belastet./edh/mis