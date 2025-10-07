Rio Tinto Aktie
Marktkap. 93,53 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,84 £
|Abst. Kursziel*:
4,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,61 £
|Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Rio Tinto Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)