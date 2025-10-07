DAX 24.455 +0,3%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 66,00 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,84 £		 Abst. Kursziel*:
4,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,61 £		 Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

09:26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

