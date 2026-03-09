Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

11:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die größten Profiteure hoher Ölpreise im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts seien im Bergbau- und Rohstoffsektor Wheaton Precious Metals und Ecora Royalties, schrieb Richard Hatch in einer Brancheneinschätzung vom Montagnachmittag. Rio Tinto sei die beste Aktie, um auf die kurzfristige Preisdynamik im Eisenerzbereich zu setzen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:32 / GMT

