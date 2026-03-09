Rio Tinto Aktie
Marktkap. 124,67 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die größten Profiteure hoher Ölpreise im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts seien im Bergbau- und Rohstoffsektor Wheaton Precious Metals und Ecora Royalties, schrieb Richard Hatch in einer Brancheneinschätzung vom Montagnachmittag. Rio Tinto sei die beste Aktie, um auf die kurzfristige Preisdynamik im Eisenerzbereich zu setzen./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Rio Tinto plc
|11:01
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|11:01
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital