Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
77,85 EUR -0,11 EUR -0,14 %
STU
67,29 GBP +0,94 GBP +1,42 %
LSE
Marktkap. 124,67 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

11:01 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
77,85 EUR -0,11 EUR -0,14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die größten Profiteure hoher Ölpreise im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts seien im Bergbau- und Rohstoffsektor Wheaton Precious Metals und Ecora Royalties, schrieb Richard Hatch in einer Brancheneinschätzung vom Montagnachmittag. Rio Tinto sei die beste Aktie, um auf die kurzfristige Preisdynamik im Eisenerzbereich zu setzen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,39 £		 Abst. Kursziel*:
-10,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,29 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,83%
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

11:01 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx Zuvor größte Kriegsverlierer Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu
finanzen.net Aktien von Rio Tinto, Anglo American, ArcelorMittal, voestalpine & Co. tiefrot: JPMorgan schlägt Alarm
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Rio Tinto auf 'Neutral', Ziel auf 7220 Pence
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der FTSE 100 aktuell
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt im Plus
