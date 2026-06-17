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Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

08:16 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
89,80 EUR 0,30 EUR 0,34%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,24 £		 Abst. Kursziel*:
4,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,01 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:16 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
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