Rio Tinto Aktie
Marktkap. 148,34 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,24 £
|Abst. Kursziel*:
4,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,01 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:16
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|08:16
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital