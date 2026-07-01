Rio Tinto Aktie
Marktkap. 133,51 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kupfer habe sich positiv entwickelt, Eisenerz durchwachsen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
81,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,79 £
|Abst. Kursziel*:
19,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,31 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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