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Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

11:56 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kupfer habe sich positiv entwickelt, Eisenerz durchwachsen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
81,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,79 £		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,31 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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