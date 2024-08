Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

10:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Schwäche der Eisenerzpreise, die Probleme des chinesischen Immobiliensektors und die perspektivisch wachsende Welt-Eisenerzproduktion lasteten auf der Stimmung, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2024 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

