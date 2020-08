NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4410 Pence belassen. Analyst Jack O'Brien passte seine Prognosen für den Bergbaukonzern an die neuen Preisprognosen des Goldman-Commodity-Teams an. An seiner grundlegenden Einschätzung der Aktie ändere sich dadurch aber nichts, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/