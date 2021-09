Aktie in diesem Artikel Rio Tinto plc 61,60 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6910 Pence belassen. Nach einer kräftigen Erholung im ersten Halbjahr seien die Eisenerzpreise seit ihrem Höchststand im Mai um rund 40 Prozent eingebrochen, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da der Bergbaukonzern rund 70 Prozent seines operativen Gewinns (Ebitda) mit Eisenerz erwirtschafte, führe eine zehnprozentige Preissenkung normalerweise zu einer neunprozentigen Reduzierung seiner Ebitda-Schätzungen. Dennoch würde Rio in seinem Stresstest-Szenario mit einem Eisenerzpreis von 100 Dollar je Tonne im Jahr 2022 immer noch eine starke Free-Cashflow-Rendite von 11 Prozent und eine Aktionärsrendite von ebenfalls 11 Prozent erzielen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 21:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.