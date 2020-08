NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5590 auf 6500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Preis für eine Tonne Eisenerz sei über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die robuste Konjunktur im Großabnehmerland China wirke sich vorteilhaft auf die Preise aus, gestützt nicht zuletzt von einer offensiven Fiskal- und Geldpolitik./bek/edh