NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach dem Kauf eines Lithium-Projekts in Argentinien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4900 Pence belassen. Der 825 Millionen Dollar teure Zukauf sei die erste große Übernahme des Bergwerkkonzerns seit 2011, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Anbetracht von Rechtsrisiken in dem südamerikanischen Land und den Erfahrungen von Rio in Riversdale im Jahr 2011 sei diese Akquisition nun ein Test für die neue Übernahme-Strategie des Managements. Die Auswirkungen des Kaufs auf seine Prognosen seien aber erst einmal zu vernachlässigen./ajx/gl