NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5780 Pence belassen. Das Quartal sei einmal mehr schwach ausgefallen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für 2022 dürften sinken. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müsse die Geschäftsentwicklung anziehen./gl/mis