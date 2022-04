NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen des Minenbetreibers für das erste Quartal von 5780 auf 5730 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese hätten in nahezu allen Sparten unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he