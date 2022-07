NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5420 Pence belassen. Die Kennziffern hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Erleichterung sei, dass der Bergbaukonzern keine Änderungen an seinem Kostenausblick vorgenommen habe./edh/tih