NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6000 auf 6200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Jones erhöhte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für den Minenkonzern für 2023 und 2024. Obwohl er - in Erwartung eines ausgewogeneren Eisenerzmarktes - die Aktie kürzlich hochgestuft habe, bevorzuge er unter den breit aufgestellten Bergbauunternehmen weiterhin Anglo American, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 23:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 00:15 / BST

