Rio Tinto Aktie
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Marktkap. 122,76 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
AI Analyse
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Fortschritte der Bergwerksgesellschaft bei Anteilsverkäufen seien überschaubar, schrieb Myles Allsop in einer Studie am Dienstag. Einige Projekte schienen nun aber voranzukommen. So berichteten Medien über Fortschritte bei Verkäufen von Teilen des australischen Eisenerznetzwerks Pilbara und solchen in Kanada. Bindende Angebote von Interessenten sollen demnach im Dezember vorliegen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
73,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
60,28 £
|Abst. Kursziel*:
21,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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