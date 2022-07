ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen von 4400 auf 4300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Am meisten überrascht habe bei der Zahlenbekanntgabe, dass der Bergbaukonzern zu einer Dividendenausschüttungsquote von 50 Prozent zurückkehrt, während der Markt mit 65 Prozent gerechnet habe, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies deute auf einen vorsichtigeren Ausblick hin./edh/jha/