NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7780 auf 7610 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Produktionszahlen des ersten Quartals an. Für 2021 und 2022 sieht er sich um bis zu 34 Prozent über dem Marktkonsens. Er hebt zudem die Dividendenrendite von 14 Prozent auf Basis seiner Ausschüttungserwartung für das laufende Jahr hervor./ag/bek