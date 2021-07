NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8250 Pence belassen. Das erste Halbjahr des Rohstoffkonzern sei solide verlaufen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Gesamtrendite sei besser als erwartet ausgefallen./mf/ck