NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7770 auf 7210 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Luke Nelson berücksichtigt in seiner am Montag vorliegenden Branchenstudie nun die schwächeren Eisenerzpreise./ajx/ag