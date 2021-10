NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Investorentag 2021 von 6800 auf 6000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei mit Blick auf die milliardenschweren Investitionsziele des Bergbaukonzerns zur Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 auf gegensätzliche Investorenreaktionen gestoßen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vorherrschend sei aber die Unsicherheit, was genau die Investitionen beinhalteten, und was den wirtschaftlichen Mehrwert betreffe./ck/la