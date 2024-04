JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Sektor-Berichtssaison zum ersten Quartal von 7040 auf 6630 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Patrick Jones äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Erwartung für das zweite Quartal, dass mehr Kapital in ausgewählte unterbewertete Bergbauaktien fließen wird - unter anderem wegen Maßnahmen Chinas und der anhaltenden Inflation. Er bekräftigte seine Präferenz für diversifizierte Branchenunternehmen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:15 / BST

