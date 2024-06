JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6610 Pence auf "Overweight" belassen. Die Eisenerzförderung in der Mine Pilbara koste Rio Tinto mehr Geld als den Kontrahenten BHP, schrieb Analyst Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings dürfte Rio Tinto die Barmittel je geförderte Tonne Erz dank Investitionen in den kommenden zehn Jahren ankurbeln./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com