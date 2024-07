JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der Bergbauunternehmen von 6610 auf 6650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Reihe der Branchenberichte beginne mit den Zahlen von Rio Tinto am 15. Juli, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen. Rio Tinto sowie Norsk Hydro seien aufgrund ihrer Bewertungsmultiplikatoren gemessen am Jahr 2025 am attraktivsten, auch wenn er für Rio saisonale Abwärtsrisiken für Eisenerz im dritten Quartal sieht./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 23:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:15 / BST

