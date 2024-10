JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto mit Blick auf Zukaufpläne mit einem Kursziel von 6110 Pence auf "Overweight" belassen. Zur möglichen Übernahme des Lithiumproduzenten Arcadium Lithium durch den Bergbaukonzern betonte Analyst Dominic O'Kane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar, dass die Marktkapitalisierung von Arcadium Lithium vor Bekanntwerden der Rio-Pläne rund 60 Prozent unter dem Niveau zu Jahresbeginn gelegen habe./tih/ag

