ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 3900 auf 4200 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Für die Minenbetreiber dürfte die erste Jahreshälfte stärker verlaufen als gedacht, aber danach dürfte das Rohstoffangebot zunehmen und in der Folge die Kassapreise deutlich zurückgehen, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Fallende Preise bei Eisenerz und Kokskohle sprächen gegen Rio Tinto./bek/ajx