NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Die DIAN-TU Studie zu erblich bedingtem Alzheimer sei fehlgeschlagen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund vorheriger Misserfolge dieser Medikamentenklasse seien seine Erwartungen an den Antikörper Gantenerumab hier jedoch nur entsprechend gering gewesen. Auch die anderen Testreihen seien höchst risikobehaftet./ssc/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 16:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.