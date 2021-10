NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 Franken belassen. Der oral verabreichte antivirale Covid-19-Wirkstoff des Pharmakonzerns werde unterschätzt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ähnlich wie das Mittel des US-Konzerns Merck & Co habe auch das Medikament der Schweizer das Zeug dazu, um das Risiko eines schweren Verlaufs zu senken./mf/tih