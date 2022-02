NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 435 Franken belassen. Die Jahresumsätze des Pharmakonzerns seien zwar leicht besser ausgefallen und der Ausblick auf die Umsatzentwicklung habe den Erwartungen entsprochen, beim Gewinn 2021 dagegen seien die Prognosen verfehlt worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht nun gewisse Risiken für das Ergebnis je Aktie 2022./ck/jha/