NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 435 auf 425 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für 2022 erwarteten Schritte in der Produktpipeline seien die wohl vielversprechendsten ihrer Klasse, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatzerwartungen für 2022 wegen Covid-bezogener Umsätze nach oben, kürzte sie aber etwas für die Folgejahre. Beim erwarteten Gewinn je Aktie gab es auch Kürzungen wegen einer niedrigeren Marge und höheren Entwicklungsausgaben./tih/gl