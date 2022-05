NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 450 auf 430 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei zuversichtlich, dass die Phase-III-Studie mit dem Krebskandidaten Tiragolumab "TIGIT" im zweiten Quartal erfolgreich verlaufen werde, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte dann auch einen positiven Einfluss auf die Verkäufe des Immuntherapeutikums Tecentriq haben. Derweil dürften im Vorfeld des vierten Quartals viele Investoren vorsichtig werden, da dann die Daten zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab erwartet würden./la/he